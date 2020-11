Biden Economy, ecco piano post Covid per ripresa

(Teleborsa) - Mentre Donald Trump parla di "elezioni più truccate della storia", Joe Biden continua la sua marcia di avvicinamento alla Casa Bianca, illustrando, insieme alla sua Vice Kamala Harris, il suo piano per rilanciare l'economia del Paese, devastata dalla pandemia, dalla sua casa a Wilmington nel Delaware, da dove non si è mai mosso dopo l'Election Day.

Al centro della "Biden Economy", la creazione di almeno 11 milioni di posti di lavoro e la lotta alle diseguaglianze economiche e sociali.

Già al lavoro, dunque, il team economico del presidente eletto, nonostante le difficoltà legate a una transizione irta di ostacoli, con il presidente uscente Trump che non ne vuole sapere di concedere la vittoria a Biden.

"Prima avremo un piano per la transizione, prima potremo andare avanti sulla strada del vaccino", ha detto Biden, denunciando come gli stati Usa siano in enorme difficoltà con i costi della pandemia. "E' ora di premiare il lavoro, non solo la ricchezza", ha detto lanciando il suo piano per un'economia e un fisco più giusti. "Quello che serve sono buoni posti di lavoro, posti di lavoro dignitosi", ha aggiunto.



Immediato cambio di marcia sulla pandemia con il Presidente eletto che si è detto intenzionato a coordinarsi al più presto con l'amministrazione uscente. In caso contrario si metterebbero a rischio le vite di tanta gente. "Se Trump e i repubblicani continuano a ostacolare la transizione più persone possono morire", ha detto Biden, sottolineando la necessità di accedere al piano di distribuzione del vaccino dell'amministrazione Trump. "Un conto è avere il vaccino un conto è la vaccinazione".

