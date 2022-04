Biden chiede al Congresso 33 miliardi per l'Ucraina

(Teleborsa) - Il leader statunitense Joe Biden ha chiesto al Congresso una somma considerevole di 33 miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina nel conflitto contro la Russia, ammettendo che "non è economico" inviare a Kiev "altre armi e nuovi aiuti", ma "gli Stati Uniti possono farcela".

Questa somma di 33 miliardi sarebbe così ripartita: 20 miliardi per aiuti militari, 8,3 miliardi di dollari per aiuti economici e per "rispondere alla crisi immediata", altri 3 miliardi di dollari circa per finanziare l'assistenza umanitaria e fronteggiare l'aumento dei prezzi delle forniture alimentari globali che sono state minacciate dal blocco dell'export.

"Ci serve questo provvedimento. Dobbiamo fare la nostra parte per aiutare gli Ucraini adi Vladimir Putin", ha affermato il Presidente, aggiungendo che "cedere all'aggressione avrebbe un prezzo più alto che aiutare l'Ucraina". Biden ha poi ricordato che "la Russia usa l'energia come arma nella sua aggressione" ed assicura che glie non si lasceranno intimidire dalle minacce di Mosca".

Biden si è anche detto "non preoccupato per una recessione" americana, dopo il dato del PIL del 1° trimestre 2022, sceso dell'1,4% rispetto al +1,1% indicato dagli analisti, dopo il +6,9% registrato nel trimestre precedente.



Anche la Germania ha approvato oggi l'invio di armi pesanti all'Ucraina: il Bundestag ha votato cono 586 voti a favore ed uno contrario, mentre il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha definito l'invio di armi a Kiev "una minaccia per la sicurezza dell'Europa".