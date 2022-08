Biden annuncia condono prestiti studenteschi fino a 10mila dollari

Mercoledì 24 Agosto 2022, 20:15







(Teleborsa) - Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che il governo statunitense intende condonare 10.000 dollari di prestiti studenteschi a migliaia di laureati gravati dal debito. Una mossa che potrebbe offrite un sostegno ai Democratici alle prossime elezioni Midterm che si terranno a novembre 2022.



La misura intende alleviare il peso dei debiti che grava sui laureati, per consentire un aumento dei consumi e degli investimenti, incluso l'acquisto di una casa. Ma in questo modo rischia di alimentare ancora l'inflazione.



Il debito federale dei prestiti studenteschi è stimato in 1,6 trilioni, un onere significativo per la classe media americana, e riguarderebbe circa 45 milioni di mutuatari.



Se la cifra annunciata da Biden risulta ben al di sotto dei 50.000 dollari proposti da alcuni membri del partito Democratico, dall'altra parte i Repubblicani protestano per una misura che definiscono ingiusta, perché aiuterà in modo sproporzionato le persone.