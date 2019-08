Bici, Confindustria ANCMA accoglie tutela UE contro dumping cinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -di mantenere lecontro l'importazione di bici dalla Cina. Una misura che è volta a tutelare il mercato europeo contro lache vende le bici a prezzi inferiori al costo di produzione. Tutela che si concretizza in(dazi) che varianoper le bici importate dalla Cina ed anche da Malaysia, Sri Lanka, Tunisia, Cambogia, Pakistan e Filippine., associazione che rappresenta i produttori di cicli e motocicli in Italia, che ha lavorato in coordinamento con le altre associazioni europee del settore. La decisione - si sottolinea - "tutela un settore che soloe realizza un".Nell'era della sharing economy, con una straordinaria crescita di bikesharing a postazione fissa e free floating (+ 147% solo nel 2017 e una flotta di circa 40mila mezzi sul territorio), il: 1.595.000 le biciclette vendute nel 2018, mentre la produzione si attesta su oltre 2.445.000 di pezzi.Il commissario dell'associazione,, ha sottolineato che "il beneficio della concorrenza sul mercato è un valore fino a quando resta leale: questo limite è stato superato ed è giusto condurre queste battaglie. È una presa di posizione che non riguarda soloaspetti economici, ma anche la tutela di un'eccellenza e della riconoscibilità del saper fare italiano fatto di capacità, bellezza, innovazione e know-how uniche".