18 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Biancamano, società quotata su AIM Italia e attiva nei servizi di igiene urbana, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. La procedura del Ministero dello Sviluppo Economico interessa anche le controllate Aimeri Ambiente e Energeticambiente. È stato nominato commissario straordinario Francesco Perrini.

Il decreto del MISE segue la richiesta del 9 marzo da parte del CdA delle società per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e in parallelo il ricorso al Tribunale di Milano per la dichiarazione di insolvenza.

La decisione è stata presa a seguito della presentazione da parte della Procura di Milano, delle istanze di fallimento nei confronti di Aimeri Ambiente e Energeticambiente "in ragione - spiega Biancamano - di un supposto stato di insolvenza contestando alle stesse l'incapacità di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni".