Bialetti vola in borsa dopo il ritorno all'utile

Lunedì 21 Marzo 2022, 11:30







(Teleborsa) - Grande giornata a Piazza Affari per il titolo Bialetti Industrie, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura. La borsa festeggia il fatto che venerdì (dopo la chiusura dei mercati) la società abbia annunciato che l'esercizio 2021 si è chiuso con un risultato netto consolidato positivo di 5,8 milioni di euro, contro un risultato negativo di 10,5 milioni di euro dell'esercizio precedente. Il titolo è sospeso in asta di volatilità, dopo aver segnato un +15% a quota 0,23 euro per azione.