Bialetti Industrie riduce la perdita a 4 milioni di euro nel 1° semestre

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 20:45







(Teleborsa) - Bialetti Industrie - società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura - ha conseguito ricavi pari a 64,9 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 27,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020. L'EBITDA consolidato normalizzato è risultato di 6,2 milioni di euro (2,6 milioni di euro nel primo semestre 2020), mentre il risultato netto evidenzia una perdita di 4 milioni di euro e si confronta con il risultato negativo di 9,3 milioni di euro di un anno fa.



Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2021 è negativo per 32,2 milioni di euro, rispetto ai negativi 28,3 milioni al 31 dicembre 2020. L'indebitamento finanziario netto normalizzato al 30 giugno 2021 è stato pari a 98,2 milioni di euro, rispetto ai 96,6 milioni al 31 dicembre 2020.



Il CdA ha deliberato, su valutazione e proposta del Comitato per le nomine, di incaricare ad interim l'AD Egidio Cozzi, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con effetto dal 18 settembre 2021. Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole in considerazione dell'urgenza della nomina da un lato e della temporaneità dell'incarico dall'altro.