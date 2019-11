Bialetti Industrie, ok Consob a prospetto informativo per quotazione su MTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Commissione nazionale per le società e la Borsa ha approvato la pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie di Bialetti Industrie, da emettersi in esecuzione della delibera di aumento di capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione lo scorso luglio.L'aumento di capitale si inserisce nel contesto di una più ampia operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento finanziario dell'azienda italiana specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura con i marchi Bialetti, Aeternum, Rondine e Cem. Il Gruppo emetterà massime 46.719.834 azioni con l'obiettivo di raccogliere risorse per circa 6,5 milioni di euro.Alla data del Documento di Registrazione, sussiste una incertezza significativa in ordine alla prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo, specifica la nota.