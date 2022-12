BHP procede con acquisizione di OZ Minerals per 6,4 miliardi

Giovedì 22 Dicembre 2022, 09:45







BHP Billiton, la più grande società mineraria del mondo, ha stipulato uno Scheme Implementation Deed (SID) con OZ Minerals Limited (OZL) per acquisire il 100% di OZL mediante uno schema di accordo per un prezzo in contanti di 28,25 dollari australiani per azione OZL. Il SID conferma la proposta indicativa non vincolante di BHP annunciata il 18 novembre 2022.



Il prezzo di offerta corrisponde a un valore aziendale di 9,6 miliardi di dollari australiani per OZL e rappresenta un premio del 49,3% rispetto al prezzo di chiusura del 5 agosto 2022, ultimo giorno di negoziazione prima della proposta iniziale di BHP.



"La combinazione delle risorse, delle competenze e delle competenze tecniche di BHP e OZL offre un'opportunità unica non disponibile sotto una proprietà separata, con risorse complementari tra cui la prospettiva di esplorazione della diga di Oak e le strutture esistenti nelle immediate vicinanze, supportate dal solido bilancio, dalla disciplina del capitale e dall'impegno di BHP allo sviluppo sostenibile", ha commentato il CEO di BHP, Mike Henry.