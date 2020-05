(Teleborsa) - BFF conferma di aver sottoposto a Equinova UK Holdco Limited un'offerta vincolante per l'acquisizione di DEPObank – Banca Depositaria Italiana.



Lo precisa la società, in relazione alle indiscrezioni di stampa odierne, aggiungendo che "tale offerta è soggetta a talune condizioni da verificarsi entro il 12 maggio 2020".



Frattanto, il titolo BFF procede in rialzo del 5% in Borsa. © RIPRODUZIONE RISERVATA