BFF Bank, utile in crescita. Deliberato acconto su dividendo

(Teleborsa) - BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha registrato ricavi netti rettificati pari a 182,3 milioni di euro nel primo semestre del 2022, di cui 81,6 milioni di euro provenienti dal Factoring, Lending & Credit Management, 28,5 milioni di euro da Securities Services, 30,5 milioni di euro da Payments e 41,7 milioni di euro dal Corporate Center (incluse le sinergie). L'utile netto rettificato è stato pari a 68,5 milioni di euro (+47% anno su anno), mentre l'utile netto contabile si attestato a 56,6 milioni di euro.

"I risultati del primo semestre di quest'anno, che segnano una robusta crescita degli utili e il portafoglio crediti ai massimi storici, sono per noi motivo di grande soddisfazione, e ci consentono di confermare la distribuzione di un dividendo interim - ha commentato l'AD Massimiliano Belingheri - Seppure in un contesto macroeconomico di incertezza, riportiamo una solida performance nel Factoring & Lending e una crescita nei Securities Services e nei Payments, mantenendo una forte posizione patrimoniale. Il Gruppo non registra alcuna esposizione ai mercati ucraino e russo e resta ben posizionato, proseguendo nel percorso di crescita delineato dal piano industriale".

La banca segnala una eccellente qualità degli attivi, con Sofferenze Nette pari allo 0,2% dei crediti escludendo i Comuni italiani in dissesto. Il Costo del Rischio Annualizzato dei crediti è pari a 10,7 punti base, in relazione ad accantonamenti generici, dovuti ad assunzioni più conservative relative allo scenario macroeconomico, e ad accantonamenti su esposizioni verso il settore privato.

Il CdA ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo lordo, sulla base dei risultati al 30 giugno 2022, corrispondente a circa 0,37 euro, per ciascuna delle 185.521.548 azioni ordinarie BFF in circolazione (totale di 68,5 milioni di euro). Il pagamento avrà luogo a partire dal giorno mercoledì 24 agosto 2022, con data di stacco della cedola n° 6 lunedì 22 agosto 2022, e record date (cioè data di diritto al pagamento del dividendo stesso) martedì 23 agosto 2022.