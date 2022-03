BFF Bank, assemblea approva bilancio, dividendo e buyback

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di BFF Bank, Capogruppo di BFF Banking Group, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e in unica convocazione per approvare il bilancio 2021, chiuso con un utile di esercizio di Euro 164.289.349 e la proposta di distribuzione di dividendo 2021 pari a Euro 0,679 per azione.

Confermati i due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione - Monica Magrì e Anna Kunkl già nominate per cooptazione

dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente il 10 febbraio e il 1° marzo 2022 - ed integrato il Collegio sindacale con la nomina del nuovo Presidente Francesca Sandrolini.

"Con la nomina di due nuovi consiglieri di amministrazione, abbiamo inserito professionalità nuove e articolate in un settore che si evolve con una sempre maggiore rapidità e, con la nomina del Presidente del Collegio Sindacale dalla lista di azionisti di minoranza, abbiamo confermato che la governance del Gruppo è allineata alle migliori pratiche di mercato", ha sottolineato il Presidente Salvatore Messina.

Approvata la Politica di Remunerazione e il nuovo Piano di Incentivazione a Lungo Termine. Un piano - afferma Messina - che "contribuirà alla creazione di valore futuro, rafforzando, tra l'altro, la retention e il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità".



Approvato il piano di buyback valido per un periodo di 18 mesi, su un massimo di 8.294.520 azioni, rappresentative del 5% del capitale sociale della Banca.