BFF Bank, assemblea approva 165 milioni di euro di dividendi

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di BFF Bank, operatore di finanza specializzata quotato sull'MTA di Borsa Italiana, ha approvato la distribuzione per cassa in favore degli azionisti di dividendi per un importo pari a 165.275.418 euro (il Monte Dividendi Complessivo 2019-2020 residuo, ovvero la differenza tra 168.506.806 – importo destinato agli azionisti – e 3.231.388 già distribuiti a marzo 2021).



Questo importo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie detenute dalla banca alla record date. Il pagamento avrà luogo a partire da mercoledì 13 ottobre 2021, con data di stacco cedola lunedì 11 ottobre (cedola n° 4) e record date martedì 12 ottobre. Sulla base delle azioni ordinarie BFF emesse (185.297.725), e delle azioni proprie (576.755), il dividendo per ciascuna azione in circolazione sarà pari a circa 0,89 euro, al lordo delle ritenute di legge.







(Foto: © rawpixel)