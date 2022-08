BFF Bank, acconto dividendo lordo pari a 0,3708 euro per azione

Martedì 23 Agosto 2022, 18:45







(Teleborsa) - BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha corretto l'importo dell'acconto del dividendo lordo per azione. A seguito del regolamento, in data odierna, di assegnazione di azioni per effetto dell'esercizio di opzioni in esecuzione di piani di incentivazione in essere, la banca ha affermato che l'importo definitivo dell'acconto del dividendo lordo per azione corrisponde a 0,3708 euro, anziché 0,3709 euro, tenuto conto del numero di azioni ordinarie in circolazione (185.521.548), al netto delle azioni proprie detenute dalla banca alla data odierna.



La società ricorda che l'acconto del dividendo di 0,3708 euro è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie detenute dalla banca alla record date. Il pagamento avverrà a decorrere da mercoledì 24 agosto 2022.