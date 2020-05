BFC Media, Trotto & Turf entra nella scuderia

(Teleborsa) - Blue Financial Communication (BFC Media), editrice dei mensili Forbes, Bluerating, Private, Asset Class e COSMO, fa sapere che la società Equos, appositamente costituita il 22 maggio scorso, e controllata al 100% da BFC Media, ha preso in affitto dalla società Ippica & Stampa il ramo d'azienda relativo al trisettimanale TROTTO&TURF che tornerà in edicola (nei consueti giorni di martedì, giovedì e sabato), dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia.



L'accordo è stato firmato ieri, mercoledì 27 maggio, con il conte Guido Melzi D'Eril, presidente di Ippica & Stampa, la precedente società editrice del giornale.







(Foto: Pexels / Pixabay) © RIPRODUZIONE RISERVATA