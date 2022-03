BFC Media, esecuzione operazione compravendita il 29 marzo

Mercoledì 23 Marzo 2022, 20:45







(Teleborsa) - BFC Media, digital e media company quotata al mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato che è stato sottoscritto un accordo modificativo dell'accordo quadro tra IDI S.r.l., J.D. Farrods Group Luxembourg S.A. e Denis Masetti per l'ingresso di IDI S.r.l. (controllata da Danilo Iervolino) nel capitale di BFC Media. L'esecuzione dell'operazione avverrà in data 29 marzo 2022. Ad esito dell'acquisto di una partecipazione pari al 51% del capitale della società, IDI S.r.l. promuoverà un'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria sulle azioni di BFC Media a un prezzo pari a 3,75 euro per azione.