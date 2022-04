BF, esce CDP e crescono gli attuali soci

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha deliberato la cessione dell'intera partecipazione del 17,5% detenuta nel capitale di BF, holding quotata su Euronext Milan attiva nei settori dell'agro-industriale, agritech, sementi, fertilizzanti e alimentare. Una quota del 5,5% di BF è rilevata da ARUM e una del 6% da Dompè Holdings. Entrambi gli acquirenti sono già azionisti di BF: ARUM con il 14,3% e Dompè Holdings con circa il 14%. La quota residua del 6% sarà collocata presso altri investitori nelle prossime settimane con un'opzione di vendita da parte di CDPE esercitabile entro il mese di novembre 2022 nei confronti di ARUM.

Per CDP, spiega una nota, "l'operazione è in linea con il Piano Strategico 2022-24 ed in particolare con il principio della rotazione di capitale, ovvero la valutazione di potenziali opzioni di razionalizzazione del portafoglio partecipativo esistente una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento nel capitale, anche al fine di sostenere nuove iniziative con le risorse disponibili".

Intanto, BF prosegue il percorso di integrazione di filiera e di sviluppo e crescita di Consorzi Agrari d'Italia (CAI). Ieri sera il consiglio di amministrazione della società quotata a Piazza Affari ha infatti approvato la sottoscrizione dell'accordo di investimento finalizzato all'ingresso di Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa in CAI, insieme agli attuali soci di CAI (Società Consortile Consorzi Agrari D'italia S.c.p.A., Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa, Consorzio Agrario Del Tirreno Società Cooperativa, Consorzio Agrario Centro Sud Società Cooperativa e Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa). A seguito del perfezionamento dell'operazione, la partecipazione di BF in CAI si manterrà al di sopra del 35%.

