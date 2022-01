Beyond Meat, ristoranti KFC venderanno il suo "pollo" a base vegetale

(Teleborsa) - Balzo in borsa per Beyond Meat, azienda statunitense che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetali. Il titolo beneficia della notizia che i ristoranti KFC (parte del gruppo Yum Brands) inizieranno a vendere il "pollo" fritto a base vegetale di Beyond Meat negli Stati Uniti. La vendita del prodotto inizierà il ??10 gennaio e andrà avanti per un periodo di tempo limitato, ha annunciato KFC.

KFC è il più grande marchio di Yum (che possiede anche i marchi Pizza Hut e Taco Bell) e aveva quasi 4.000 ristoranti negli Stati Uniti alla fine del 2020. KFC aveva iniziato a testare il pollo vegetale di Beyond Meat nell'agosto 2019. Nel febbraio 2021, Yum e Beyond avevano annunciato una partnership globale per creare voci di menu a base vegetale per KFC, Taco Bell e Pizza Hut nei "prossimi anni".

Ottima la performance di Beyond Meat, che si attesta a 64,84 con un aumento del 5,22%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,01 e successiva a 68,36. Supporto a 63,66.