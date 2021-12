Beyond Meat in rally, Ramsey e Adcock di Tyson entrano nella società

(Teleborsa) - Ottima performance per Beyond Meat, che scambia in rialzo del 7,14%.

A dare linfa al titolo contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Piper Sandler che hanno rivisto al rialzo il giudizio portandolo da "underweight" a "neutral".

A fare da assist alle azioni del produttore di carne vegetale è anche l'entrata in società di Doug Ramsey e Bernie Adcock, che lavorano entrambi in Tyson da 30 anni, e si uniscono a Beyond Meat rispettivamente come direttore operativo e capo della catena di approvvigionamento.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Beyond Meat rispetto all'indice di riferimento.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Beyond Meat, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 65,44 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 69,66 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 62,93.



(Foto: © Ton Snoei | 123RF)