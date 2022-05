"Best in Media Communication", SACE ottiene la certificazione per il terzo anno consecutivo

(Teleborsa) - Posizionamento reputazionale eccellente, giudizio positivo dei giornalisti – soprattutto in relazione a completezza, trasparenza e accessibilità delle informazioni – e capacità di comunicare in modo efficace l'immagine di un'azienda solida, impegnata nella ripartenza dell'economia italiana e con un ruolo primario nella transizione ecologica del Paese. Con queste motivazioni, Sace ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione Best in Media Communication, frutto del processo di audit esterno realizzato dall'ente terzo specializzato Eikon Strategic Consulting.

"Tra le principali evidenze – spiega Sace in una nota – sono emersi l'ascolto, la trasparenza e la condivisione come pilastri di una comunicazione che ha posto al centro l'impegno concreto di Sace a sostegno del tessuto economico italiano. Inoltre, l'assessment ha rilevato un livello di eccellenza reputazionale raggiunto dall'azienda su tutti i media".

Sace ha ottenuto un punteggio complessivo di 88/100, "frutto – evidenzia la nota – di un'articolata analisi quali-quantitativa basata sulla reputazione di Sace sui media e sull'efficacia del lavoro del team di Media Relations, a cui si è affiancato un sondaggio tra i giornalisti". In totale sono state analizzate circa 19mila pubblicazioni sulla stampa nazionale, locale e online, oltre 172 comunicati stampa e le attività di comunicazione digitale dei canali social proprietari.

BIC, Best In Media Communication, è il primo sistema integrato di misurazione e valorizzazione della comunicazione nei media che offre un percorso di audit e certificazione basato su criteri scientifici e oggettivi.