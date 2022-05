Best Buy taglia guidance su peggioramento condizioni macro

(Teleborsa) - Best Buy, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha registrato entrate totali pari a 10,65 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 aprile 2022), rispetto agli 11,64 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno e ai 10,41 miliardi di dollari attesi dal mercato (secondo dati Refinitiv). Le entrate negli USA sono state di 9,89 miliardi di dollari, in calo dell'8,7% rispetto allo scorso anno, principalmente a causa di un calo delle vendite comparabili dell'8,5%. La società ha registrato un calo delle vendite comparabili in quasi tutte le categorie, con i maggiori ribassi nelle aree informatica e home theater.

"Come abbiamo condiviso al nostro Investor Update di marzo, avevamo previsto che i nostri risultati finanziari 2023 sarebbero stati più deboli rispetto allo scorso anno, quando abbiamo beneficiato di stimoli e altri sostegni dal governo", ha commentato la CEO Corie Barry. "Pertanto, i driver dei nostri risultati finanziari del primo trimestre sono stati in gran parte come previsto - ha continuato Barry - Le condizioni macro sono peggiorate da quando abbiamo fornito la nostra guidance all'inizio di marzo, il che ha portato le nostre vendite a essere leggermente inferiori alle nostre aspettative. Queste tendenze sono proseguite nel secondo trimestre e, di conseguenza, stiamo rivedendo le nostre aspettative di vendita e redditività per l'anno".

La società ha aggiornato la guidance per l'intero anno fiscale 2023. Best Buy si aspetta ora entrate da 48,3 miliardi a 49,9 miliardi di dollari, rispetto alla previsione precedente di un range tra 49,3 miliardi e 50,8 miliardi di dollari. Il calo delle vendite comparabili è atteso ora essere dal 3% al 6%, rispetto alla previsione precedente di un calo dall'1% al 4%. L'utile per azione diluito non GAAP dovrebbe essere compreso tra 8,40 e 9,00 dollari, rispetto all'outlook precedente compreso tra 8,85 e 9,15 dollari.