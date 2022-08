Best Buy festeggia i numeri del secondo trimestre

Martedì 30 Agosto 2022, 17:00







(Teleborsa) - Si muove in forte rialzo per Best Buy che passa di mano con un guadagno del 3,95% dopo che la società retail di prodotti elettronici ha riportato utili e fatturato migliori delle attese degli analisti.



Il secondo trimestre si è chiuso con un utile per azione di 1,54 dollari contro un risultato di 1,27 dollari stimato dal consensus. Il giro d'affari è stato pari a 10,24 miliardi di dollari in linea con le aspettative del mercato. Best Buy ha anche confermato l'outlook per l'intero anno.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Best Buy rispetto all'indice di riferimento.



Il quadro tecnico di Best Buy segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 74,64 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 78,94. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 72,68.