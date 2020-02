Bertazzo (AD Atlantia): ASPI ha fatto errori in passato, ma ora costruiamo il futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "E' inutile negare chesta pienamenteaffinché ogni responsabilità venga individuata. Abbiamo la piena consapevolezza che la rete autostradale ha bisogno die diPer questo a gennaio, per il rinnovamento e per le manutenzioni. Vogliamo ricostruire un: abbiamo il dovere di"., il nuovo amministratore delegato di, il colosso delle infrastrutture quotato in Borsa e attivo in circa 20 Paesi in tutto il mondo, oltre cheIntervistato dal Corriere della Sera, il top manager è molto netto anche sul fronte deie della: "Per noi è importante avere un. Senza voler negare gli errori di ASPI, loche affida un'infrastruttura a un privato deve anche regolare e. Intendiamo collaborare strettamente con il Concedente per trovare una".Bertazzo non nasconde la, che ha introdotto una "modifica unilaterale al contratto di concessione chein tutti i settori infrastrutturali, non solo le autostrade", evidenziando inoltre cheRispetto alla, l'Ad di Atlantia chiarisce che il Gruppo ha "dimostrato unae ci conforta la dichiarazione di Conte, un invito a proseguire in un confronto costruttivo. La priorità èche prolunghi la vita utile della rete. Unaal governo e siamo in".