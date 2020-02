Grant Thornton, intesa con il Cnr per lo sviluppo delle startup e delle imprese innovative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bernoni Grant Thornton insieme al Cnr per la crescita delle startup e delle imprese. La member firm italiana di Grant Thornton International Ltd per i servizi di consulenza tributaria, societaria, advisory, IT e outsourcing ha siglato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche un accordo quadro a livello nazionale della durata di tre anni per favorire lo sviluppo delle pmi.L’intesa prevede che le due parti, ognuna per i propri ambiti di competenza, collaborino per ideare e sviluppare iniziative, eventi e progetti di ricerca, formazione, innovazione tecnologica, presso start up e pmi innovative, istituti finanziari, società di venture capital e business angel.La collaborazione da definire di volta in volta a seconda delle diverse iniziative e progetti, ha come obiettivo lo sviluppo delle start up e delle pmi innovative su tutto il territorio nazionale. L'intesa potrà anche prevedere il coinvolgimento ed il supporto di altri soggetti pubblici (come Ministeri, Regioni ed altri enti interessati) e/o privati e, a titolo di esempio, potrà riguardare le seguenti linee di attività:-diffusione delle agevolazioni per attività di ricerca e innovazione (rivolte in particolare alle pmi Innovative);-formazione congiunta alle imprese sui seguenti temi: ricerca, innovazione tecnologica e valorizzazione dei propri asset (per favorire il loro sviluppo e quello del Paese);-definizione di proposte strategiche per il miglioramento di realtà imprenditoriali già consolidate (orientate a sbloccare il potenziale di crescita);-analisi e sperimentazione di servizi innovativi per il finanziamento e la crescita degli spin off del Cnr, delle start up e delle pmi innovative.L'accordo prevede, inoltre, l’istituzione di un Comitato di indirizzo strategico (composto da quattro membri, due in rappresentanza di Bernoni Grant Thornton e due del Cnr) che avrà il compito di sviluppare e integrare le linee di attività, di valutare i temi strategici di intervento e di approvare i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche convenzioni operative. Ogni anno il Comitato predisporrà una relazione sullo stato di attuazione dell’accordo. Per ogni specifico progetto approvato, le parti provvederanno alla stesura di una convenzione operativa che verrà sottoscritta dai soggetti partecipanti.«Siamo molto soddisfatti e orgogliosi dell’accordo quadro siglato con il Cnr e non vediamo l’ora di iniziare a collaborare su un progetto così ambizioso. La nostra attività di consulenza si svolge, da sempre, al fianco delle pmi italiane ed estere accompagnando le stesse nel processo di crescita e di sviluppo. L’esperienza maturata ci ha consentito di osservare le enormi potenzialità di crescita delle imprese italiane e soprattutto di quelle improntate all’innovazione tecnologica. Abbiamo l’ambizione, con il Cnr, di fornire alle Pmi la formazione e l’informazione specializzata in modo da liberare il loro potenziale di crescita e permettere alle stesse di affermarsi a livello italiano ed internazionale e, quindi, favorire lo sviluppo del nostro Paese» ha commentato Federico Feroci, tax partner di Grant Thornton.«Il Cnr firmando questo accordo conferma il suo impegno e la sua volontà di collaborare con soggetti qualificati per trasferire le conoscenze e tecnologie sviluppate dai suoi gruppi di ricerca al settore produttivo e accrescere così la competitività delle aziende”, ha aggiunto Cristina Battaglia, responsabile Unità valorizzazione della ricerca del Cnr.