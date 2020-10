Berlusconi, Mediaset rimarrà italiana. Nessun interesse per La7

(Teleborsa) - "Mediaset rimarrà certamente italiana". Lo assicura l'ex premier e fondatore del gruppo tv, Silvio Berlusconi, al giornalista Bruno Vespa, confermando la volontà della famiglia di mantenere il controllo del network di Cologno Monzese. "Mediaset è e rimarrà un patrimonio del nostro paese, anche se, naturalmente, dovrà cercare le opportune sinergie in Europa per competere in un mercato che e ormai globale", aggiunge il Cavaliere di Arcore.



Berlusconi, poi, smentisce alcun interesse del Gruppo del Biscione all'acquisto di La7. "Sinceramente non mi risulta alcun interesse di Mediaset per La7". © RIPRODUZIONE RISERVATA