Beresheet manca l'allunaggio, SpaceIL incassa un miliardo di dollari per la versione 2.0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il sogno di vedere posarsi lasulla superficie lunare è tramontato proprio nell'ultima fase della discesa. Causa del fallimento sarebbe da addebitare a undel, che stava accompagnando la delicata manovra di avvicinamento alla superficie selenita, quando la sonda si trovava una dozzina di km di altezza.Ai responsabili deldella missione in Israele è apparso evidente, dai, che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Il motore non garantiva più la frenata e loche ne indica il funzionamento ha indotto l'ultima disperata manovra. Unper tentare ladel motore. Cosa che è avvenuta, ma solo per un istante. Dai 25 metri al secondo la velocità ha superato rapidamente i. Adal suolo la perdita dei contatti e nell'istante successivo l'intuibileAgli ingegneri di, la società privata che ha progettato e costruito la sonda con un, resta la soddisfazione di avere raggiunto l'obiettivo dell'ingresso in orbita lunare, pur senza riuscita ad aggiungersi alla lista dei Paesi con veicoli allunati: USA, Russia e Cina.Insieme alle congratulazioni di, amministratore della NASA, SpaceIL incassa l'importante annuncio del presidente della X Prize Foundation,, che conferma l'assegnazione delda parte delper perseguire il