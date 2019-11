Benzinai in sciopero fino a venerdì 8 novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -La protesta, indetta da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Anisa Confcommercio prevede. Per la prima giornata di fermoatta a palesare il disappunto della categoria nei confronti dei nuovi adempimenti di Montecitorio.In particolare ad andare di traverso ai benzinai, come spiega un comunicato, sono gli aggravi che questi subiscono con la fatturazione elettronica, registratori di cassa telematici, rimodulazione dell'indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) irraggiungibile per i gestori, l'introduzione di documenti di trasporto (Das) e modalità di registrazione giornaliera in formato elettronico oltre che dall'invio dei corrispettivi giornalieri in formato elettronico.