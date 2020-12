© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iconfermano lacon ladalla sera di, dopo l'intervento dell'L'autorità, infatti, aveva chiesto ai benzinaiper non aggravare la situazione già difficile delle "Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus" (es. rifornimento autoambulanze) e diL'orario dello sciopero è stato così ridotto diI benzinai ora chiuderanno il(rete ordinaria) ee riapriranno rispettivamente alledele non, come prima annunciato, allesulSecondo l'associazione, infatti, èindetto dalle organizzazioni dei benzinai e decisa dopo il richiamo dell'Autorità garante per gli scioperperchè la chiusura dei distributori dalla sera di lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio del 16spiega il presidente Carlo Rienzisia assolutamenteper il Paese e per la popolazione attuareche hanno come unica conseguenza quella di danneggiare i cittadini".considerato che l'erogazione di carburante rappresenta un servizio pubblico essenziale di cui la collettività non può fare a meno, sia sulla rete ordinaria che sulle autostrade", conclude Rienzi.