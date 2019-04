Benzina, prezzi ancora in aumento dopo i rialzi Eni di venerdì scorso

Benzina, dopo il ritocco all'insù di Eni di venerdì oggi è Tamoil a salire di 1 centesimo sul prezzo raccomandato della verde, mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo non registrano particolari scosse. Ancora rialzi, quindi per la benzina in Italia. Sul territorio si estende la tendenza alla crescita dei prezzi praticati della benzina. In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,591 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,587 a 1,610 euro/litro (no-logo a 1,566).

Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,494 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,493 a 1,509 euro/litro (no-logo a 1,472). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,721 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,682 a 1,796 euro/litro (no-logo a 1,613), mentre per il diesel la media è a 1,627 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,608 a 1,711 euro/litro (no-logo a 1,518). Il Gpl, infine, va da 0,639 a 0,661 euro/litro (no-logo a 0,635).

