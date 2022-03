Benzina, in un anno l'aumento è del 46%. Per il diesel rincaro del 60%

Il costo del diesel è oggi più alto di circa il 60% rispetto a febbraio 2021, mentre l'aumento è del 46% per un pieno di benzina. E' quanto emerge da una analisi di Facile.it, mentre a breve il governo dovrebbe annunciare le nuove misure per contrastare il rincaro dei carburanti.

Pesanti le ripercussioni sulle tasche delle famiglie italiane: sempre secondo le stime di Facile.it, la spesa annua stimata per un nucleo familiare medio arriva a essere maggiore di quasi 900 euro rispetto a febbraio 2021.

Per un tassista invece, considerando i chilometri percorsi in media annualmente con una vettura ibrida-benzina in una grande città, la spesa totale annua è passata dai 2.040 euro di febbraio 2021 ai 3.133 euro di marzo 2022.

Non va meglio ad un autotrasportatore che, per un viaggio andata e ritorno Torino-Palermo, attualmente deve mettere a budget all'incirca 1.664 euro, contro i 1.037 euro di febbraio 2021.