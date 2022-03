Benzina alle stelle, con i rincari spenderemo 1.750 euro l'anno per fare il pieno

Benzina alle stelle. Nei soli primi due mesi del 2022 gli italiani hanno speso, per fare rifornimento, quasi 50 euro in più rispetto allo scorso anno (+22%). È quanto risulta dalle simulazioni di Facile.it su dati mUp Research realizzate prendendo in considerazione la percorrenza e la spesa media per carburante e tenuto conto della variazione dei prezzi della benzina e del diesel rilevata periodicamente dal Mise.



Le famiglie già da mesi stanno facendo i conti con il caro-benzina ma nelle ultime settimane, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, il prezzo del petrolio e a ruota della benzina è salito alle stelle tanto che, nello specifico - secondo i dati di Facile.it - chi guida una vettura alimentata con la cverde dal primo gennaio al 28 febbraio ha speso, in media, circa 275 euro (erano 228 euro lo scorso anno), chi ha un diesel, sempre in media, 245 euro (erano 199 euro nel 2021).



Visto il complicato scenario internazionale il conto potrebbe essere addirittura più salato nei prossimi mesi. Considerando i prezzi attuali, un automobilista italiano - stima Facile.it - potrebbe arrivare a spendere, in un anno, oltre 1.750 euro per fare il pieno ad un'auto a benzina e più di 1.560 euro per una a diesel, vale a dire circa il 20% in più rispetto al 2021.



Con prezzi così elevati molti italiani stiano cercando di fare economia provando a usare meno il proprio veicolo. Già prima dell'inizio del conflitto, l'indagine commissionata da Facile.it all'istituto mUp Research aveva messo in evidenza come il 72% dei rispondenti avesse iniziato a ridurre gli spostamenti in auto.