© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -La denuncia arriva dalche ritienePer l'associazione dei consumatori c'è, infatti,"I numeri parlano chiaro e attestano come i prezzi alla pompa non siano scesi abbastanza, con enorme danno per gli automobilisti che sono tornati a spostarsi nella Fase 2 – spiega il–. Undimostra che da gennaio ad aprile 2020 leA fronte di tale andamento fortemente negativo, nello stesso periodo, mentreNel nostro Paese a rallentare la discesa dei prezzi alla pompa è, senza dubbio, anche il, che raggiunge ilTuttavia, per il Codacons, "un tale squilibrio non è giustificabile". Per l'Associazione "il rischio è che i petrolieri nella Fase 2 mantengano elevati i listini al dettaglio, per recuperare i minori consumi di benzina e gasolio scesi del -75% ad aprile".