Caro benzina, quanto ci costerà? Rincari fino a 1000 euro per i tassisti e 900 a famiglia. Ecco chi spenderà di più

Tassisti e autotrasportatori ma anche famiglie e lavoratori: sono le vittime del caro carburanti a cui l'aumento dei prezzi di diesel e benzina potrebbe costare quasi 1000 euro in più a persona annui.

Mentre il governo valuta le misure di contrasto al fenomeno, con la possibile introduzione di un'accisa mobile, i listini dei distributori continuano a salire e superano i 2 euro al litro per tutt le tipologie di carburante già da una settimana. I rincari arrivano al 60% per il diesel e al 46% in più sulla benzina rispetto ai prezzi di febbraio 2021, mentre l'aumento è più contenuto se confrontato con dicembre 2021: 39% sul diesel, 28% sulla benzina.

Cifre che pesano sulle tasche degli italiani, soprattutto dei lavoratori che dell'auto non possono fare a meno per andare a lavorare. Ma a quanto ammonterà la spesa in più precisamente? Facile.it ha calcolato quanto ci costerà l'aumento in base a una stima dei kilometri percorsi annualmente dai diversi profili di consumatore.

Il caro benzina costerà ai tassisti 1000 euro in più, 900 alle famiglie

Per un tassista alla guida di una vettura ibrida-benzina in una grande città, la spesa totale annua media è passata dai 2.040 euro di febbraio 2021 ai 3.133 euro di marzo 2022, con un aumento di oltre 1000 euro. Non va meglio ad un autotrasportatore che, per un viaggio andata e ritorno Torino-Palermo, attualmente deve mettere a budget all’incirca 1.664 euro, contro i 1.037 euro di febbraio 2021. Ripercussioni rilevanti anche sulle famiglie: la spesa annua stimata per un nucleo famigliare medio è di quasi 900 euro rispetto a febbraio 2021.

Il rincaro sarà maggiore per chi ha un'auto a diesel

Ipotizzando che i prezzi dei carburanti rimangano superiori a 2,1 euro al litro anche per tutto il mese di marzo, ad accusare di più la stangata sarà chi possiede un'auto a diesel, per cui il rincaro sarà del 31%, mentre per chi ha un'auto a benzina la spesa in più sarà del 25% nel primo trimestrer 2022.

Per le donne il rincaro è di circa 424 euro, per gli uomini 464

Facile.it stima che una donna che utilizza un'utilitaria a benzina per andare al lavoro percorrerà circa 10.973 km in un anno. A dicembre la sua spesa sarà maggiore di 424 euro rispetto a febbraio 2021 (1336 contro 912 euro). Più alto il rincaro per gli uomini alla guida di un'auto familiare station wagon a benzina che spenderanno circa 464 euro in più, considerando una percorrenza di 12.441 km.