Benzina, nuovo aumento prezzi: 3 centesimi al litro (picco da un anno), sale di 5 il gasolio. In 12 mesi il pieno costa 5,7 euro in più

Salgono nell'ultima settimana i prezzi medi dei carburanti. Secondo le rilevazioni dal 31 luglio al 6 agosto pubblicate sul sito del Mase, il prezzo settimanale della benzina self è salito in media a 1,929 euro al litro, ovvero 3,1 centesimi in più della settimana precedente. Il gasolio è invece arrivato sempre al self service a 1,796 euro al litro, con un aumento di 5 centesimi. Stando alle rilevazioni settimanali del ministero quello della benzina è il prezzo massimo da un anno, ovvero da fine luglio del 2022.

Benzina, in un anno il pieno +5,7 euro

«I prezzi medi odierni dei carburanti, rilevati sulla rete, sono più elevati rispetto ai dati settimanali comunicati oggi dal Mase». È quanto spiega Assoutenti in una nota. «I dati del Mase ripresi da alcune associazioni dei consumatori - si legge - sono già ampiamente superati perché relativi alla scorsa settimana.