Bene mercato immobiliare nel I trimestre 2019: +8,8% per le abitazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Lesono aumentate dell'rispetto allo stesso periodo del 2018 e quelle relative alsono cresciute del; stabili le compravendite di. Questi sono alcuni fra i principali dati che emergono dalle Statistiche trimestrali dell'del mercato immobiliare dell': i primi tre mesi del 2019 confermano il periodo di espansione del mercato delle abitazioni, in atto dal 2014. L`incremento delle compravendite nel periodo gennaio-marzo è stato dell'8,8%, con un numero di scambi che tocca quota 138.525. In particolare, il(+11,8%) ed il(+10,7%) si confermano le due aree con il più alto tasso di crescita delle compravendite. Significativo anche il tasso registrato nel(+9,6%), dove si concentra quasi il 35% del mercato nazionale, mentre tassi inferiori si registrano nel(+4,8%) e nelle(+3,3%). Risulta in espansione anche il flusso di compravendite di cantine e soffitte, con un tasso di crescita tendenziale del 12,3%, quasi doppio rispetto al trimestre precedente (+7%), e il mercato dei box e posti auto, che segna, come nel precedente trimestre, un buon rialzo (+10,4%). La superficie media delle case compravendute rimane stabile (104,9 m2).: il mercato delle abitazioni nelle otto principali città italiane mostra un andamento differenziato.incrementano i volumi di compravendita in modo rilevante (con una crescita tendenziale superiore all'11%), anche se sonoa raggiungere i tassi di espansione più elevati (rispettivamente +15,2% e +12,9%). Le altre quattro metropoli analizzate presentano variazioni positive più contenute, nel caso di(+2%), e un segno meno per(-1,3%) e(-5,2%).: continua l'aumento delle compravendite del, che comprende uffici, negozi, edifici e depositi commerciali e autorimesse. Nel periodo gennaio-marzo si registra, infatti, un incremento del +5,9%, per circa. In linea con il primo trimestre 2018, invece, il, costituito prevalentemente da capannoni e industrie, che raggiunge quota(+0,3%).