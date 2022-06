Bellini Nautica debutta il 15 giugno su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), con decorrenza dal 13 giugno 2022, le azioni e i warrant di Bellini Nautica, società specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di servizi di rimessaggio e assistenza portuale in generale. Il debutto è atteso per il 15 giugno. Sono state collocate 1.346.000 nuove azioni ordinarie a 2,60 euro ciascuna, per proventi lordi di circa 3,5 milioni di euro. Ulteriori 135.000 azioni saranno collocate in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.

Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 6.346.000 azioni, per una capitalizzazione al prezzo di IPO di circa 16,5 milioni di euro. Calypso (società controllata dall'amministratore delegato Battista Bellini) è il primo azionista con il 40,18%, Romano Bellini (presidente e amministratore esecutivo) ha il 19,70%, Martina Bellini (amministratore esecutivo) il 18,91% e il flottante è al 21,12%. In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante sarà al 22,85%.

Il cantiere nautico del Lago d'Iseo ha chiuso il 2021 con un valore della produzione di 10,5 milioni di euro, un EBITDA di 2,2 milioni di euro e un utile netto di 1,3 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è di 2,2 milioni di euro.

MIT SIM è Euronext Growth Advisor, Specialist e Joint Global Coordinator. CFO SIM è Joint Global Coordinator. 4AIM SICAF è advisor.