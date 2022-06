Bellini Nautica, CEO: riscontro investitori positivo nonostante momento sfidante

(Teleborsa) - "È stato un roadshow entusiasmante. Il riscontro avuto dagli investitori durante il processo è sempre stato positivo e onesto, nonostante il momento storico che stiamo vivendo sia sfidante. Questa nuova opportunità di crescita attraverso la quotazione in Borsa, ci consente di raccogliere capitali per rafforzare il nostro posizionamento e avvicinarci ai nostri clienti attraverso una crescita per linee esterne ed investimenti nella crescita organica delle singole linee di business". Lo ha affermato Battista Bellini, CEO di Bellini Nautica, commentando l'esito del collocamento che porterà il cantiere nautico del Lago d'Iseo a essere quotato a Piazza Affari. Il debutto è atteso per il 15 giugno.

Ieri Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni su Euronext Growth Milan le azioni e i warrant della società fondata nel 1967 e operante nel settore della nautica di lusso. Bellini Nautica è specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di un'ampia gamma di servizi correlati.

Il collocamento, rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani e esteri, ha riguardato complessive 1.481.000 azioni ordinarie cum warrant, di cui 1.346.000 di nuova emissione e 135.000 destinate all'esercizio dell'opzione di over allotment, rivenienti da un aumento di capitale complessivo pari a 3.850.600 euro. La dimensione dell'offerta si è ridotta rispetto alle previsioni del mese scorso di circa 8 milioni di euro. L'operazione prevede l'assegnazione gratuita di 1 warrant "Warrant Bellini 2022-2025" ogni azione emesse con conversione 2:1.

Il prezzo definitivo di collocamento degli strumenti finanziari è stato fissato in 2,60 euro per azione, per una capitalizzazione a inizio negoziazioni pari a circa 16,5 milioni di euro. Il flottante è pari a circa il 21,21% del capitale, senza tenere conto dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe (con l'esercizio della quale salirebbe al 22,85%). Il periodo di lock-up sarà di 18 mesi sia per la società, sia per gli azionisti Calypso S.r.l., Romano Bellini e Martina Bellini.

Bellini Nautica ha conseguito un Valore della produzione proforma consolidato al 31 dicembre 2021 pari a 10,8 milioni di euro e un EBITDA alla medesima data pari a circa 2,2 milioni di euro che riflette un EBITDA margin pari a circa il 20%. Tale crescita è supportata da un Net backlog (valore complessivo dei contratti conclusi relativi a imbarcazioni nuove, o usate, o Vintage Riva non ancora consegnate) che al 30 aprile 2022 era pari a circa 6,4 milioni di euro.