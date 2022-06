Bellini Nautica, +1,92% nel primo giorno a Piazza Affari

(Teleborsa) - Bellini Nautica, società specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di un'ampia gamma di servizi correlati, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un rialzo dell'1,92%. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 2,65 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 2,60 euro.

Il cantiere nautico del Lago d'Iseo ha raccolto 3,5 milioni di euro in fase di collocamento, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 3,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 21,21% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 16,5 milioni di euro.

Il titolo ha aperto a quota 2,73 euro per azione ed è salito fino a 2,76 euro per azione nei primi scambi. In seguito ha perso terreno ed è sceso fino a un minimo di seduta di 2,58 euro, prima di riprendersi e chiudere a 2,65 euro. Il controvalore del primo giorno a Piazza Affari è stato di 500.873,25 euro, i contratti conclusi sono stati 114 e le azioni passate di mano 190.000.

Bellini Nautica rappresenta l'ottava ammissione da inizio anno su Euronext Growth Milan e porta a 178 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato.