Bellanova: rafforzare reddito lavoratori filiera alimentare

(Teleborsa) - "In questo momento dobbiamo pensare a come tutelare chi sta garantendo gli spazi di normalità della nostra vita. Chi opera nel sistema sanitario, le persone che stanno garantendo il funzionamento della filiera alimentare. Sono persone che hanno il diritto di essere valorizzate per lo sforzo che stanno compiendo e il carico di lavoro che stanno svolgendo". Lo ha detto la Ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, in collegamento con La7, Coffee Break.



"Nei giorni scorsi - ha aggiunto - ho chiesto che la catena della distribuzione indicasse orari più lunghi per consentire ai cittadini acquisti senza file o assembramenti. Questo significa anche pensare a come garantire nuove assunzioni. E di certo come rafforzare il reddito delle persone che vanno a lavorare. Sono lavoratori a cui dobbiamo dire grazie, e non solo con le parole", ha concluso.