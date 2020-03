Bellanova: per sostenere imprese filiera alimentare scegliere Made in Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Con il vostrostate consentendo a tutte le altre persone una: per questo sono qui a ringraziarvi". Lo ha detto la Ministra per le Politiche agricole, oggi in visita al Mercato al chiuso di via Catania a Roma. Mascherina e guanti come da prassi, accompagnata dall'assessore alle Attività Produttive del Municipio di Roma II, Valerio Casini, la Ministra, che successivamente si è recata anche al Mercato all'aperto di Piazza dei Vespri siciliani, ha voluto scambiare alcune opinioni, a distanza di sicurezza, con gli operatori commerciali e con la clientela., ha detto, "ci vedremo senza mascherine e ci abbracceremo con grande piacere. State dimostrando che"L'appello che rivolgo ai cittadini - ha proseguito - è discegliendoE di acquistare soprattutto il fresco. E chiedo alla distribuzione di portare piu' prodotti italiani sugli scaffali, perche' solo così sosterremo chi in questo momento sta garantendo l'alimentazione di un intero Paese. Il bene cibo è essenziale. E il nostrocompresi i trasportatori è un riconoscimento dovuto dinanzi a tanto impegno e dedizione. E a chi, anche con campagne come quella dei Mercati solidali, sostiene le persone più fragili e più esposte - ha concluso la Ministra, facendo riferimento all'iniziativa di consegna a domicilio dei prodotti organizzata dal Municipio Roma II insieme agli operatori dei mercati, per venire incontro alle n