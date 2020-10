Bellanova: firmato il decreto su mense biologiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Via libera delal decreto daper le. Ad annunciarlo è la ministra, intervenuta questa mattina all'inaugurazione del Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale."Per le mense biologiche, ho appena firmato il, d'intesa con le Regioni, per il riparto delle risorse pari a 5 milioni, e così potremo garantire cibo di qualità e accessibile a tutti i nostri studenti – ha spiegato la Ministra – oltre a fare, perché le ragazze e i ragazzi che imparano a mangiare bene con consapevolezza sono straordinari comunicatori di abitudini sane e salutistiche nelle loro famiglie e nelle cerchie amicali, nello stesso tempo attiviamo l'economia locale, perché gli alimenti biologici vengono forniti da imprese locali sostenibili. Così, con una sola "mossa", miglioriamo sanità, società, economia e ambiente"."Ilè cresciuto ben oltre le previsioni più ottimistiche e l'sta continuando a mantenere una leadership incondizionata a livello europeo", ha dichiarato la ministra delle Politiche agricole,in videocollegamento con la manifestazione – "un riferimento assoluto del biologico italiano, una manifestazione ormai leader riconosciuta a livello internazionale" – che ha festeggiato oggi i suoi 30 anni di attività."L'esperienza delha posto al primo posto sicurezza, salute alimentare, informazioni corrette. Obiettivi irrinunciabili, che hanno evidenziato l'assoluta strategicità del nostro settore e della", ha sottolineato la ministra. "Oggi è stato praticamente raggiunto l'obiettivo dell'aumento del 50% della Superfice Agricola coltivata a biologico tra il 2014 ed il 2020 (da 1.367.912 ettari nel 2014 a 1.993.236 ettari nel 2019) e, per gli stessi anni, dell'incremento del fatturato del mercato bio del 30%", ha aggiunto BellanovaLa ministra ha informato anche sulla messa a punto delper la ricerca indel valore di, anch'esso con il coinvolgimento di Università ed enti di ricerca con aziende biologiche: "l'auspicio è che possano giungere numerose ed innovative proposte progettuali". "Ora è necessario lavorare per organizzare meglio la filiera, e far sì che tutto il prodotto biologico ottenuto da quel 15,8% della superficie bio italiana sia opportunamente valorizzato sul mercato e soprattutto giustamente remunerato, e con questo obiettivo stiamo lavorando sui criteri per utilizzare il fondo costituito nell'ultima finanziaria con una dotazione diper i prossimi", ha ribadito Bellanova.Tornando a sollecitare l'approvazione delsul biologico, fermo da più di due anni in Commissione Agricoltura al Senato. "Una proposta approvata a grande maggioranza dalla Camera, che costituisce un elemento essenziale per contestualizzare ancor meglio e rilanciare ulteriormente il biologico italiano come sinonimo di grande eccellenza qualitativa", ha concluso.