Bellanova a commissario Crea: entro dieci giorni rapporto fattibilità

(Teleborsa) - La Ministra Teresa Bellanova ha incontrato il Commissario del Crea, Gian Luca Calvi, per affrontare le tematiche dell'ente ed in particolare della stabilizzazione dei precari.



La Ministra ha sollecitato a Calvi la presentazione entro 10 giorni di "un rapporto dettagliato sulla fattibilità tecnica, economica e giuridica per proseguire il percorso di stabilizzazione".



Durante l'incontro, informa una nota, la Ministra ha sottolineato "la centralità del Crea nel rilancio della ricerca pubblica in agricoltura e ha chiesto al Commissario di verificare il rispetto delle procedure adottate per la stabilizzazione anche in relazione al quadro normativo di riferimento".



(Foto: Melissa Askew on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA