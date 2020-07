Bellanova: 30 milioni di euro in più contro la xylella in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in. Lo ha annunciato la ministra per le Politiche agricole,, commentando gli esiti della riunione odierna del Comitato di sorveglianza sull'attuazione del Piano operativo agricoltura.Secondo Bellanova, si tratta di ". Semplifichiamo le procedure e concentriamo le risorse per il sostegno degli investimenti e per il ripristino del potenziale produttivo, aumentando i plafond delle misure già previste dal Psr della Puglia. Allo stesso tempo lavoriamo per velocizzare l'intera attuazione del piano da 300 milioni di euro per il rilancio. Quello che ho chiesto agli Uffici è di semplificare e tagliare i tempi di attesa", ha aggiunto.In particolare, nell'incontro è stata approvata laal sotto piano 5 - piano di emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa in Puglia - pari a euro 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. I 30 milioni di euro saranno utilizzati per aumentare il plafond previsto per le misure del Psr della Regione Puglia.Dei 30 milioni in totale, 27 milioni di euro andranno a favore della sottomisura 4.1.C "Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa" e i restanti 3 milioni di euro saranno destinati alla sottomisura 5.2 "Sostegno ripristino terreni e potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali".La rimodulazione così approvata dovrà essere sottoposta alle valutazioni della Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio.