BEI, sostegno pubblico mirato essenziale per regioni europee sottosviluppate

(Teleborsa) - La crisi del Covid-19 ha messo in evidenza le lacune preesistenti e i rischi di allargamento delle divergenze tra le regioni dell'Unione europea. In questo senso, il sostegno politico è stato fondamentale per mitigare le conseguenze economiche immediate dello shock della pandemia e svolgerà un ruolo cruciale nella risposta alle ricadute economiche della guerra. In tutto ciò, la transizione verso un'economia più verde e più digitale è un'opportunità per aumentare la resilienza economica in tutta l'Unione europea e passare a un modello economico più sostenibile. Sono i principali messaggi che emergono dal report "Regional Cohesion in Europe 2021-2022", pubblicato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), che esamina come le diverse regioni europee hanno resistito alla forte recessione causata dalla pandemia e quanto sono preparate ad affrontare le sfide future.

"La crisi del Covid-19 ha messo alla prova la resilienza delle imprese in tutta Europa, ma ancor di più nelle regioni sottosviluppate. In generale, le aziende si sono dimostrate più resilienti del previsto e si sono adattate alle nuove circostanze. Tuttavia, le vulnerabilità preesistenti sono rimaste un freno alla resilienza e in effetti le aziende nelle regioni più ricche sono state più capaci di adattarsi - ha affermato Debora Revoltella, capo economista della BEI - Nella crisi attuale, il sostegno pubblico mirato in tutte le regioni sarà fondamentale per mitigare l'impatto negativo immediato della guerra".

Investimenti e progresso

La pandemia ha fortemente influenzato l'attività di investimento in tutte le regioni; mentre i tassi di investimento sono scesi dappertutto, sono risultati più bassi nelle regioni meno sviluppate (definite come quelle con un PIL pro capite inferiore al 75% della media dell'UE-27). Nelle regioni sviluppate, quasi otto imprese su dieci (79%) hanno investito. La quota si attestava a circa il 77% nelle regioni in transizione e al 75% nelle regioni meno sviluppate.

Un numero maggiore di imprese nelle regioni sviluppate ha preso provvedimenti, in particolare per far progredire la digitalizzazione (47% contro il 41% nelle regioni in transizione e il 38% nelle regioni meno sviluppate). Allo stesso modo, le aziende nelle regioni più prospere sono state le più rapide a sviluppare nuovi prodotti.

Il sostegno pubblico

Il sostegno politico è stato fondamentale per mitigare le conseguenze economiche immediate dello shock del COVID-19 in tutte le regioni dell'UE e un'ampia quota di imprese ne ha beneficiato. Tuttavia, il sostegno non è stato uguale in tutte le regioni. Le imprese nelle regioni in transizione avevano meno probabilità di beneficiare di sovvenzioni (28%) rispetto a quelle nelle regioni meno sviluppate (40%) e non di coesione (37%).

Green e digitale

Molte aziende nelle regioni meno sviluppate sono in ritardo nell'innovazione. La quota di imprese che non intraprendono attività di innovazione rimane più bassa (48%), dove molte attività ad alta intensità di conoscenza tendono a raggrupparsi. "Affrontare i divari di innovazione in prospettiva richiederà investimenti, in particolare in beni immateriali, ma anche ecosistemi locali di innovazione più forti", sottolinea la BEI.

La doppia transizione verso un'economia più verde e più digitale "è un'opportunità per aumentare la resilienza economica in tutta l'Unione europea e passare a un modello economico più sostenibile", evidenzia la BEI. Le regioni più sviluppate hanno la quota più alta di imprese che portano avanti la doppia transizione e investono in tecnologie verdi e digitali. Il 31% delle imprese nelle regioni più sviluppate può essere considerato verde e digitale, rispetto al 25% nelle regioni in transizione e al 21% nelle regioni meno sviluppate.