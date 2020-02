Bei: nuovi fondi per progetti sull'energia, Italia coinvolta nei finanziamenti

All'orizzonte nuovi finanziamenti della Bei sul fronte della sostenibilità ambientale. La Banca Europea per gli Investimenti ha approvato una serie di nuovi progetti sull'energia pulita e sui trasporti sostenibili. Alcuni di questi saranno sviluppati in Italia. Circa 1,7 miliardi di euro saranno destinanti ad aziende che vogliono ridurre l'uso di energia. Aziende che si trovano appunto in Italia, Spagna, Romania e Bulgaria. Un miliardo, invece, andrà a finanziare investimenti nell'energia pulita in Europa e Asia e comprende lo sviluppo di 18 impianti fotovoltaici in Spagna e progetti sulle rinnovabili in Italia e Austria.



Infine 983 milioni di euro saranno messi a disposizione per i trasporti sostenibili su progetti come l'aggiornamento delle reti ferroviarie urbane e regionali in Danimarca, Germania, Italia e Polonia. © RIPRODUZIONE RISERVATA