BEI, 45 milioni per il porto di Trieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La(Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale) un prestito dida parte della Commissione UE con lo strumento CEF (Connecting Europe Facility) nell'ambito delL'investimento servirà per ilche collegano i moli alle reti ferroviarie nazionali e internazionali. Secondo le stime, durante la realizzazione del progettodotato di una rete interna (70 km di binari) che, con la possibilità assemblare treni merci direttamente nei vari terminal.Più di 400 treni al mese collegano il porto di Trieste alle aree manifatturiere e industriali dell'Italia Nord-Est e dell'Europa centrale, con destinazioni come Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Svizzera e Lussemburgo.e precisamente riguarda la riorganizzazione del cantiere esistente di smistamento ferroviario per consentire accessi ferroviari a più treni contemporaneamente di lunghezza fino a 750 metri; il ripristino di tutte le ferrovie interne esistenti nel porto per collegare la principale stazione alle aree operative.