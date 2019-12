Behind the Wheel, con Iveco consegne speciali a Natale per i bimbi del Brasile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per una consegna speciale: oltre, tra giochi e materiale didattico sono arrivati a bordo di un veicolonel piccolo villaggio di Fruta de Leite nello stato di Minas Gerais, nord del Brasile.Il brand globale di veicoli commerciali di CNH Industrial ha voluto celebrare a suo modo le festività natalizie con il progetto(Carovana Solidale), nato nel 2015 con l'obiettivo diPer integrarsi più efficacemente nei paesi e nelle comunità in cui opera, CNH Industrial e i suoi brand adottano iniziative sociali nel rispetto delle persone e del territorio: IVECO ha radici profonde in Brasile, con un'estesa presenza produttiva nel paese e per questo da 4 anni si rivolge alle comunità più bisognose del Paese.Quest'anno lo spirito natalizio è stato portato in un, nel nord del Brasile, nella cittadina dal nome poetico di Fruta de Leite (letteralmente "Frutta di latte").I 6.000 abitanti, per lo più occupati in attività agricole di sussistenza, hanno, che verrà utilizzato nelle scuole e nei centri diurni della città.Quaderni, astucci portamatite, giochi educativi e attrezzature per lo sport sono solo alcuni dei 2.000 doni consegnati, che faranno la differenza nella vita quotidiana di queste persone.