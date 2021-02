© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo sapevate che lapuò essere utilizzata come, al legno e persino al cemento? E che una volta era una materia prima così apprezzata da essere persino accettata in pagamento delle tasse nello stato americano della Pennsylvania? CNH Industrial ne sta sostenendo lanell'ultimo episodio dellaIlè stato girato in esterni presso loin Pennsylvania. Le panoramiche di apertura mostrano i 15 acri coltivati a canapa industriale nella test farm locale per scopi didattici e di studio. Questo appezzamento pilota è stato utilizzato per fornire dati preziosi sul raccolto e sul suolo e avere un'opportunità unica per studiare il ciclo colturale dalla semina alla raccolta, che è il tema di questo episodio online., uno dei marchi globali di macchine agricole di CNH, ha collaborato conallo scopo di sensibilizzare ed educare i produttori sui benefici di questa coltura e sul suo interessante potenziale di sostenibilità economica.Le riprese delle aeree delladanno un'idea della portata di questo progetto e mostrano come i prodotti New Holland possono essere utilizzati durante l'intero ciclo di coltivazione. Questa è un'ulteriore testimonianza dell'come coltura primaria nelle aree coltivate di tutto il Nord America.Attraverso una serie didella National Hemp Association, della Penn State University e della stessa New Holland, il video mette in rilievo alcuni dei, dellee delleassociate alla campagna mirata a trasformare ancora una voltaquesto prodotto in un bene prezioso. Il supporto di CNH Industrial all'industria della canapa è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno dell'Azienda per promuovere pratiche agricole più sostenibili.