© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - CNH Industrial sta continuamente. L'Azienda propone uned è impegnata a fornire soluzioni ecocompatibili ed economicamente sostenibili.Undi questo impegno è "", ovvero il(Electric Vehicle, veicolo elettrico), la prima ternaal mondo nel settore movimento terra.L'presenta agli spettatori questa innovazione diventata realtà e targata CASE Construction Equipment. In un momento in cui le macchine movimento terra elettriche ottengono sempre maggiori consensi, la 580 EV offre ai clienti un'alternativa potente al fine di ridurre la loro impronta di carbonio totale.In termini di, ledella 580 EV, con in. Vantaggi unici ad esempio negli ambienti urbani, quali in particolare la, che rendono questa macchina appetibile per le ditte appaltatrici di lavori pubblici e per gli enti statali e municipali incentivati a utilizzare mezzi alimentati con fonti energetiche alternative.Lache può essereda qualsiasi. Anche se le applicazioni possano variare, una singola carica è in grado di supportare i normali turni lavorativi quotidiani di otto ore.