Bed Bath & Beyond, pressione da Ryan Cohen per vendita società

(Teleborsa) - L'investitore Ryan Cohen ha dichiarato di possedere quasi il 10% di Bed Bath & Beyond, catena statunitense di prodotti per la casa, scrivendo al CdA che la società ha bisogno di esplorare alternative strategiche, inclusa una potenziale vendita completa dell'azienda. Cohen, che ha co-fondato Chewy ed è presidente di GameStop, ha affermato che Bed Bath & Beyond ha pagato troppo i sui dirigenti e non è stata capace di invertire le perdite di quote di mercato.

"Riteniamo che Bed Bath debba restringere la sua attenzione per rafforzare le operazioni e mantenere il giusto mix di scorte per soddisfare la domanda, esplorando contemporaneamente alternative strategiche che includono la separazione di Buybuy Baby e una vendita completa dell'azienda", ha scritto Cohen al board. Secondo la lettera visionata da Reuters, Cohen possiede il 9,8% della società tramite la società d'investimento RC Ventures.

"Il consiglio di amministrazione e il team di gestione di Bed Bath & Beyond mantengono un dialogo coerente con i nostri azionisti e, sebbene non abbiamo avuto alcun contatto precedente con RC Ventures, esamineremo attentamente la loro lettera e speriamo di impegnarci in modo costruttivo attorno alle idee che hanno avanzato", ha fatto sapere la società in una nota.